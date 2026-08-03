Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre EVAA Protocol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre EVAA Protocol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre EVAA

Informações sobre preços de EVAA

O que é EVAA

Whitepaper de EVAA

Site oficial do EVAA

Tokenomics de EVAA

Previsão de preço de EVAA

Histórico de preço de EVAA

Guia de compra de EVAA

Conversor de EVAA para moeda Fiat

Spot EVAA

Futuros USDT-M de EVAA

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de EVAA Protocol (EVAA) hoje

Análise técnica de EVAA Protocol (EVAA) hoje

A página de Análise de EVAA Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de EVAA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de EVAA Protocol abaixo.

Variação de preço de EVAA Protocol (EVAA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.7914---8.55%-0.53%+40.21%
Saiba mais sobre o preço de EVAA Protocol

Indicadores técnicos de EVAA Protocol

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do EVAA Protocol em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 7
Neutro 2
Compra 17
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 2Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.7937
0.7933
R2
0.7933
0.793
R1
0.793
0.7928
PP
0.7926
0.7926
S1
0.7923
0.7923
S2
0.7919
0.7921
S3
0.7916
0.7919

Sinais de mercado EVAA Protocol

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.21M
$4.94 M
$5.16 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.68 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.68 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.05M
Compras ativas de 7 dias
$2.44 M
Vendas ativas de 7 dias
$2.39 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de EVAA Protocol

Entrada líquidaPreço de EVAAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.79
2026-08-12$0.00 M0.79
2026-08-11$0.00 M0.81
2026-08-10$0.00 M0.82
2026-08-09$0.00 M0.88

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre EVAA Protocol

Negocie EVAA Protocol (EVAA) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o EVAA Protocol.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
EVAA/USDT
$0.7914
$0.7914$0.7914
+0.48%
120.50K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de EVAA para USD

Montante

EVAA
EVAA
USD
USD

1 EVAA = 0.7914 USD