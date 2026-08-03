Análise técnica de Eurite (EURI) hoje A página de Análise de Eurite fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de EURI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Eurite abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Eurite (EURI) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $1.154 -- -0.15% +1.33% -1.10%

Fluxo de capital de Eurite Entrada líquida Preço de EURIUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 1.15 2026-08-12 -$0.07 M 1.15 2026-08-11 -$0.08 M 1.15 2026-08-10 $0.19 M 1.16 2026-08-09 -$0.12 M 1.16 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Eurite (EURI) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Eurite. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h EURI / USDT $1.154 $1.154 $1.154 -0.08% 7.17K (USDT) Negociar