Análise técnica de EUR (EUR) hoje A página de Análise de EUR fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de EUR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de EUR abaixo. Cadastrar

Variação de preço de EUR (EUR) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $1.1534 -- -0.28% +1.26% -1.13%

Indicadores técnicos de EUR

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do EUR em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 5 Neutro 7 Compra 14 Médias móveis : Compra forte Venda 1 Neutro 1 Compra 12 Indicadores técnicos : Neutro Venda 4 Neutro 6 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 1.1535 1.1535 R2 1.1535 1.1534 R1 1.1534 1.1534 PP 1.1534 1.1534 S1 1.1533 1.1533 S2 1.1533 1.1533 S3 1.1532 1.1533

Sinais de mercado EUR Volume líquido atual de ordens em aberto -0.64M $5.85 M $6.49 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.25M Compras ativas de 3 dias $0.42 M Vendas ativas de 3 dias $0.68 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.15M Compras ativas de 7 dias $1.58 M Vendas ativas de 7 dias $1.42 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de EUR Entrada líquida Preço de EURUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.05 M 1.15 2026-08-12 $5.61 M 1.16 2026-08-11 $4.00 M 1.15 2026-08-10 $3.60 M 1.16 2026-08-09 $1.36 M 1.16 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie EUR (EUR) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o EUR. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h EUR / USDT $1.1535 $1.1535 $1.1535 -0.12% 485.83K (USDT) Negociar