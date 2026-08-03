Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre EUR, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre EUR, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre EUR

Informações sobre preços de EUR

O que é EUR

Tokenomics de EUR

Previsão de preço de EUR

Histórico de preço de EUR

Guia de compra de EUR

Conversor de EUR para moeda Fiat

Spot EUR

Futuros USDT-M de EUR

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de EUR (EUR) hoje

Análise técnica de EUR (EUR) hoje

A página de Análise de EUR fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de EUR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de EUR abaixo.

Variação de preço de EUR (EUR)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$1.1534---0.28%+1.26%-1.13%
Saiba mais sobre o preço de EUR

Indicadores técnicos de EUR

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do EUR em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 5
Neutro 7
Compra 14
Médias móveis:Compra forteVenda 1Neutro 1Compra 12
Indicadores técnicos:NeutroVenda 4Neutro 6Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
1.1535
1.1535
R2
1.1535
1.1534
R1
1.1534
1.1534
PP
1.1534
1.1534
S1
1.1533
1.1533
S2
1.1533
1.1533
S3
1.1532
1.1533

Sinais de mercado EUR

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.64M
$5.85 M
$6.49 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.25M
Compras ativas de 3 dias
$0.42 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.68 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.15M
Compras ativas de 7 dias
$1.58 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.42 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de EUR

Entrada líquidaPreço de EURUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.05 M1.15
2026-08-12$5.61 M1.16
2026-08-11$4.00 M1.15
2026-08-10$3.60 M1.16
2026-08-09$1.36 M1.16

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre EUR

Negocie EUR (EUR) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o EUR.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
EUR/USDT
$1.1535
$1.1535$1.1535
-0.12%
485.83K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de EUR para USD

Montante

EUR
EUR
USD
USD

1 EUR = 1.1534 USD