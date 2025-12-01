Tokenomics de Etarn (ETAN)

Tokenomics de Etarn (ETAN)

Descubra informações essenciais sobre Etarn (ETAN), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-12-01 16:23:00 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de Etarn (ETAN)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de Etarn (ETAN), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 673.87K
$ 673.87K
Fornecimento total:
$ 1.00B
$ 1.00B
Fornecimento circulante:
$ 58.14M
$ 58.14M
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 11.59M
$ 11.59M
Máximo histórico:
$ 0.14
$ 0.14
Mínimo histórico:
$ 0.06178386169721456
$ 0.06178386169721456
Preço atual:
$ 0.01159
$ 0.01159

Informação sobre Etarn (ETAN)

Etarn (ETAN) is a Web3 sustainability project that transforms public sanitation into a self-sustaining ecosystem through its innovative “Toilet-to-Earn” model.

Site oficial:
https://www.etarn.io/en
Whitepaper:
https://etarn.io/en/whitepaper
Explorador de blocos:
https://bscscan.com/token/0xe5E1A0a43f307F390887E2a17399172F3F9a3caB

Tokenomics de Etarn (ETAN): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de Etarn (ETAN) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens ETAN que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens ETAN podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do ETAN, explore o preço em tempo real do token ETAN!

