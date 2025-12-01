Preço de Etarn hoje

O preço ao vivo de Etarn (ETAN) hoje é $ 0.01258, com uma variação de 0.15% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ETAN para USD é de $ 0.01258 por ETAN.

Etarn ocupa atualmente a posição #1589 em capitalização de mercado, totalizando $ 731.43K, com um fornecimento em circulação de 58.14M ETAN. Nas últimas 24 horas, ETAN foi negociado entre $ 0.01226 (mínimo) e $ 0.01272 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.09926169822293524, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.06178386169721456.

No desempenho de curto prazo, ETAN movimentou-se -0.56% na última hora e +4.92% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 168.49K.

Informações de mercado de Etarn (ETAN)

Classificação No.1589 Capitalização de mercado $ 731.43K$ 731.43K $ 731.43K Volume (24h) $ 168.49K$ 168.49K $ 168.49K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.58M$ 12.58M $ 12.58M Fornecimento Circulante 58.14M 58.14M 58.14M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 5.81% Blockchain pública BSC

