Análise técnica de EstateX (ESX) hoje A página de Análise de EstateX fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ESX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de EstateX abaixo. Cadastrar

Variação de preço de EstateX (ESX) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.00038 -- +61.70% +17.64% -43.12%

Fluxo de capital de EstateX Entrada líquida Preço de ESXUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-08 $0.00 M 0.00 2026-08-07 $0.00 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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