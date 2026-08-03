Análise técnica de Yooldo Games (ESPORTS) hoje A página de Análise de Yooldo Games fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ESPORTS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Yooldo Games abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Yooldo Games (ESPORTS) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.03692 -- -7.24% +8.23% -94.86%

Indicadores técnicos de Yooldo Games

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Yooldo Games em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 6 Neutro 5 Compra 15 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 1 Compra 13 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 4 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01556 0.01555 R2 0.01555 0.01554 R1 0.01554 0.01553 PP 0.01553 0.01553 S1 0.01552 0.01552 S2 0.01551 0.01551 S3 0.0155 0.01551

Sinais de mercado Yooldo Games Volume líquido atual de ordens em aberto -0.31M $5.90 M $6.21 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.03M Compras ativas de 3 dias $0.91 M Vendas ativas de 3 dias $0.88 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.13M Compras ativas de 7 dias $3.33 M Vendas ativas de 7 dias $3.20 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Yooldo Games Entrada líquida Preço de ESPORTSUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.12 M 0.04 2026-08-12 -$0.02 M 0.04 2026-08-11 -$0.09 M 0.04 2026-08-10 -$0.12 M 0.04 2026-08-09 -$0.23 M 0.04 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Yooldo Games (ESPORTS) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Yooldo Games. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ESPORTS / USDT $0.03692 $0.03692 $0.03692 -1.67% 1.48M (USDT) Negociar