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Análise técnica de Yooldo Games (ESPORTS) hoje

Análise técnica de Yooldo Games (ESPORTS) hoje

A página de Análise de Yooldo Games fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ESPORTS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Yooldo Games abaixo.

Variação de preço de Yooldo Games (ESPORTS)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.03692---7.24%+8.23%-94.86%
Saiba mais sobre o preço de Yooldo Games

Indicadores técnicos de Yooldo Games

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Yooldo Games em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 6
Neutro 5
Compra 15
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 1Compra 13
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 4Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01556
0.01555
R2
0.01555
0.01554
R1
0.01554
0.01553
PP
0.01553
0.01553
S1
0.01552
0.01552
S2
0.01551
0.01551
S3
0.0155
0.01551

Sinais de mercado Yooldo Games

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.31M
$5.90 M
$6.21 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.03M
Compras ativas de 3 dias
$0.91 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.88 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.13M
Compras ativas de 7 dias
$3.33 M
Vendas ativas de 7 dias
$3.20 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Yooldo Games

Entrada líquidaPreço de ESPORTSUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.12 M0.04
2026-08-12-$0.02 M0.04
2026-08-11-$0.09 M0.04
2026-08-10-$0.12 M0.04
2026-08-09-$0.23 M0.04

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ESPORTS/USDT
$0.03692
$0.03692$0.03692
-1.67%
1.48M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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