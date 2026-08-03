Análise técnica de Espresso (ESP) hoje A página de Análise de Espresso fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ESP, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Espresso abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Espresso (ESP) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.07202 -- +18.27% +9.60% -0.76%

Indicadores técnicos de Espresso

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Espresso em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 10 Neutro 3 Compra 13 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 10 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 3 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.07199 0.07195 R2 0.07195 0.0719 R1 0.07186 0.07187 PP 0.07182 0.07182 S1 0.07173 0.07177 S2 0.07169 0.07174 S3 0.0716 0.07169

Sinais de mercado Espresso Volume líquido atual de ordens em aberto -0.14M $1.46 M $1.60 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.19 M Vendas ativas de 3 dias $0.20 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.08M Compras ativas de 7 dias $1.47 M Vendas ativas de 7 dias $1.55 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Espresso Entrada líquida Preço de ESPUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.07 2026-08-12 -$0.07 M 0.07 2026-08-11 -$0.08 M 0.07 2026-08-10 -$0.18 M 0.07 2026-08-09 -$0.02 M 0.07 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Espresso (ESP) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Espresso. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ESP / USDT $0.072 $0.072 $0.072 +1.55% 2.20M (USDT) Negociar