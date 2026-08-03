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Análise técnica de Espresso (ESP) hoje

Análise técnica de Espresso (ESP) hoje

A página de Análise de Espresso fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ESP, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Espresso abaixo.

Variação de preço de Espresso (ESP)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.07202--+18.27%+9.60%-0.76%
Saiba mais sobre o preço de Espresso

Indicadores técnicos de Espresso

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Espresso em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 10
Neutro 3
Compra 13
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 0Compra 10
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 3Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.07199
0.07195
R2
0.07195
0.0719
R1
0.07186
0.07187
PP
0.07182
0.07182
S1
0.07173
0.07177
S2
0.07169
0.07174
S3
0.0716
0.07169

Sinais de mercado Espresso

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.14M
$1.46 M
$1.60 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.19 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.20 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.08M
Compras ativas de 7 dias
$1.47 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.55 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Espresso

Entrada líquidaPreço de ESPUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.07
2026-08-12-$0.07 M0.07
2026-08-11-$0.08 M0.07
2026-08-10-$0.18 M0.07
2026-08-09-$0.02 M0.07

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ESP/USDT
$0.072
$0.072$0.072
+1.55%
2.20M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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ESP
USD
USD

1 ESP = 0.07202 USD