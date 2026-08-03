Análise técnica de Eesee (ESE) hoje A página de Análise de Eesee fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ESE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Eesee abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Eesee (ESE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.012253 -- +31.27% +67.23% +44.90%

Fluxo de capital de Eesee Entrada líquida Preço de ESEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 $0.02 M 0.01 2026-08-11 $0.03 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-09 $0.01 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Eesee (ESE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Eesee. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ESE / USDT $0.012253 $0.012253 $0.012253 +3.08% 4.16M (USDT) Negociar