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Análise técnica de ERA (ERA) hoje

Análise técnica de ERA (ERA) hoje

A página de Análise de ERA fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ERA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ERA abaixo.

Variação de preço de ERA (ERA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.06338---5.41%-18.38%-54.64%
Saiba mais sobre o preço de ERA

Indicadores técnicos de ERA

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do ERA em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 10
Neutro 4
Compra 12
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 0Compra 10
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 4Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.06321
0.06321
R2
0.06321
0.0632
R1
0.0632
0.0632
PP
0.0632
0.0632
S1
0.06319
0.06319
S2
0.06319
0.06319
S3
0.06318
0.06319

Sinais de mercado ERA

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.03M
$1.53 M
$1.56 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.10 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.10 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.55 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.55 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de ERA

Entrada líquidaPreço de ERAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.06
2026-08-12$0.08 M0.06
2026-08-11-$0.06 M0.06
2026-08-10$0.00 M0.07
2026-08-09-$0.04 M0.07

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ERA/USDT
$0.06338
$0.06338$0.06338
-0.15%
898.42K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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ERA
ERA
USD
USD

1 ERA = 0.06338 USD