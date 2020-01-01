Análise técnica de TEH EPIK DUCK (EPIK) hoje A página de Análise de TEH EPIK DUCK fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de EPIK, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de TEH EPIK DUCK abaixo. Cadastrar

Variação de preço de TEH EPIK DUCK (EPIK) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0053 -- -28.85% +32.50% +32.50%

Indicadores técnicos de TEH EPIK DUCK

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do TEH EPIK DUCK em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 13 Neutro 1 Compra 12 Médias móveis : Venda Venda 10 Neutro 0 Compra 4 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 1 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.005299 0.005298 R2 0.005298 0.005297 R1 0.005297 0.005297 PP 0.005296 0.005296 S1 0.005295 0.005295 S2 0.005294 0.005295 S3 0.005293 0.005294

Sinais de mercado TEH EPIK DUCK Volume líquido atual de ordens em aberto -0.01M $0.03 M $0.03 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.00 M Vendas ativas de 3 dias $0.00 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.01 M Vendas ativas de 7 dias $0.01 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de TEH EPIK DUCK Entrada líquida Preço de EPIKUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie TEH EPIK DUCK (EPIK) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o TEH EPIK DUCK. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h EPIK / USDT $0.0053 $0.0053 $0.0053 -0.24% 10.46M (USDT) Negociar EPIK / USD1 $0.005288 $0.005288 $0.005288 +0.81% 10.59M (USDT) Negociar