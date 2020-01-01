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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre TEH EPIK DUCK, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre TEH EPIK DUCK, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de TEH EPIK DUCK (EPIK) hoje

Análise técnica de TEH EPIK DUCK (EPIK) hoje

A página de Análise de TEH EPIK DUCK fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de EPIK, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de TEH EPIK DUCK abaixo.

Variação de preço de TEH EPIK DUCK (EPIK)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0053---28.85%+32.50%+32.50%
Saiba mais sobre o preço de TEH EPIK DUCK

Indicadores técnicos de TEH EPIK DUCK

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do TEH EPIK DUCK em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 13
Neutro 1
Compra 12
Médias móveis:VendaVenda 10Neutro 0Compra 4
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 1Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.005299
0.005298
R2
0.005298
0.005297
R1
0.005297
0.005297
PP
0.005296
0.005296
S1
0.005295
0.005295
S2
0.005294
0.005295
S3
0.005293
0.005294

Sinais de mercado TEH EPIK DUCK

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.01M
$0.03 M
$0.03 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.00 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.01 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de TEH EPIK DUCK

Entrada líquidaPreço de EPIKUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre TEH EPIK DUCK

Negocie TEH EPIK DUCK (EPIK) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o TEH EPIK DUCK.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
EPIK/USDT
$0.0053
$0.0053$0.0053
-0.24%
10.46M (USDT)
EPIK/USD1
$0.005288
$0.005288$0.005288
+0.81%
10.59M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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