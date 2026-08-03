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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Epic Chain, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Epic Chain, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Epic Chain (EPIC) hoje

Análise técnica de Epic Chain (EPIC) hoje

A página de Análise de Epic Chain fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de EPIC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Epic Chain abaixo.

Variação de preço de Epic Chain (EPIC)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.3573---62.22%-5.26%+13.10%
Saiba mais sobre o preço de Epic Chain

Indicadores técnicos de Epic Chain

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Epic Chain em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 0
Compra 18
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 0Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.357
0.3567
R2
0.3567
0.3565
R1
0.3565
0.3564
PP
0.3562
0.3562
S1
0.356
0.356
S2
0.3557
0.3559
S3
0.3555
0.3557

Sinais de mercado Epic Chain

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.56M
$7.44 M
$8.00 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.58 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.58 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.11M
Compras ativas de 7 dias
$4.28 M
Vendas ativas de 7 dias
$4.17 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Epic Chain

Entrada líquidaPreço de EPICUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.36
2026-08-12-$0.08 M0.35
2026-08-11$0.02 M0.39
2026-08-10-$2.31 M0.45
2026-08-09-$0.35 M1.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
EPIC/USDT
$0.3573
$0.3573$0.3573
+1.47%
3.30M (USDT)
EPIC/USDC
$0.3568
$0.3568$0.3568
+1.19%
142.92K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

EPIC
EPIC
USD
USD

1 EPIC = 0.3573 USD