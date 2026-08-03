Análise técnica de Epic Chain (EPIC) hoje A página de Análise de Epic Chain fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de EPIC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Epic Chain abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Epic Chain (EPIC) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.3573 -- -62.22% -5.26% +13.10%

Indicadores técnicos de Epic Chain

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Epic Chain em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 8 Neutro 0 Compra 18 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 0 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.357 0.3567 R2 0.3567 0.3565 R1 0.3565 0.3564 PP 0.3562 0.3562 S1 0.356 0.356 S2 0.3557 0.3559 S3 0.3555 0.3557

Sinais de mercado Epic Chain Volume líquido atual de ordens em aberto -0.56M $7.44 M $8.00 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.58 M Vendas ativas de 3 dias $0.58 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.11M Compras ativas de 7 dias $4.28 M Vendas ativas de 7 dias $4.17 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Epic Chain Entrada líquida Preço de EPICUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.36 2026-08-12 -$0.08 M 0.35 2026-08-11 $0.02 M 0.39 2026-08-10 -$2.31 M 0.45 2026-08-09 -$0.35 M 1.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Epic Chain (EPIC) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Epic Chain. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h EPIC / USDT $0.3573 $0.3573 $0.3573 +1.47% 3.30M (USDT) Negociar EPIC / USDC $0.3568 $0.3568 $0.3568 +1.19% 142.92K (USDT) Negociar