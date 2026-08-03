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Análise técnica de Enso (ENSO) hoje

Análise técnica de Enso (ENSO) hoje

A página de Análise de Enso fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ENSO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Enso abaixo.

Variação de preço de Enso (ENSO)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.9377--+3.06%+31.86%+5.39%
Saiba mais sobre o preço de Enso

Indicadores técnicos de Enso

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Enso em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 3
Compra 15
Médias móveis:CompraVenda 5Neutro 1Compra 8
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 2Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.9357
0.9356
R2
0.9356
0.9356
R1
0.9356
0.9356
PP
0.9355
0.9355
S1
0.9355
0.9355
S2
0.9354
0.9355
S3
0.9354
0.9354

Sinais de mercado Enso

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.28M
$4.31 M
$4.60 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.09 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.10 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.66 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.65 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Enso

Entrada líquidaPreço de ENSOUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.03 M0.93
2026-08-12$0.04 M0.96
2026-08-11-$0.06 M0.96
2026-08-10-$0.04 M0.99
2026-08-09-$0.10 M1.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ENSO/USDT
$0.9378
$0.9378$0.9378
-1.79%
76.20K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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ENSO
ENSO
USD
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