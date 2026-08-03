Análise técnica de Enso (ENSO) hoje A página de Análise de Enso fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ENSO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Enso abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Enso (ENSO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.9377 -- +3.06% +31.86% +5.39%

Indicadores técnicos de Enso

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Enso em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 8 Neutro 3 Compra 15 Médias móveis : Compra Venda 5 Neutro 1 Compra 8 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 2 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.9357 0.9356 R2 0.9356 0.9356 R1 0.9356 0.9356 PP 0.9355 0.9355 S1 0.9355 0.9355 S2 0.9354 0.9355 S3 0.9354 0.9354

Sinais de mercado Enso Volume líquido atual de ordens em aberto -0.28M $4.31 M $4.60 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.09 M Vendas ativas de 3 dias $0.10 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.66 M Vendas ativas de 7 dias $0.65 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Enso Entrada líquida Preço de ENSOUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.03 M 0.93 2026-08-12 $0.04 M 0.96 2026-08-11 -$0.06 M 0.96 2026-08-10 -$0.04 M 0.99 2026-08-09 -$0.10 M 1.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Enso (ENSO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Enso. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ENSO / USDT $0.9378 $0.9378 $0.9378 -1.79% 76.20K (USDT) Negociar