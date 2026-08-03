Análise técnica de ELA (ELA) hoje A página de Análise de ELA fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ELA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ELA abaixo. Cadastrar

Variação de preço de ELA (ELA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.27 -- +6.71% +0.82% -42.92%

Fluxo de capital de ELA Entrada líquida Preço de ELAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.27 2026-08-12 $0.00 M 0.27 2026-08-11 $0.00 M 0.26 2026-08-10 $0.00 M 0.27 2026-08-09 -$0.01 M 0.27 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie ELA (ELA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o ELA. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ELA / USDT $0.27 $0.27 $0.27 -1.45% 10.47K (USDT) Negociar