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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre ELA, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre ELA, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de ELA (ELA) hoje

Análise técnica de ELA (ELA) hoje

A página de Análise de ELA fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ELA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ELA abaixo.

Variação de preço de ELA (ELA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.27--+6.71%+0.82%-42.92%
Saiba mais sobre o preço de ELA

Fluxo de capital de ELA

Entrada líquidaPreço de ELAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.27
2026-08-12$0.00 M0.27
2026-08-11$0.00 M0.26
2026-08-10$0.00 M0.27
2026-08-09-$0.01 M0.27

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre ELA

ELAUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em ELA com alavancagem. Explore a negociação de futuros de ELAUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie ELA (ELA) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o ELA.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ELA/USDT
$0.27
$0.27$0.27
-1.45%
10.47K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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