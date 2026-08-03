Análise técnica de EigenLayer (EIGEN) hoje A página de Análise de EigenLayer fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de EIGEN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de EigenLayer abaixo. Cadastrar

Variação de preço de EigenLayer (EIGEN) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1717 -- -7.59% -27.62% -23.04%

Indicadores técnicos de EigenLayer

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do EigenLayer em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 9 Neutro 10 Compra 7 Médias móveis : Venda Venda 7 Neutro 4 Compra 3 Indicadores técnicos : Neutro Venda 2 Neutro 6 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.1717 0.1716 R2 0.1716 0.1715 R1 0.1715 0.1715 PP 0.1714 0.1714 S1 0.1713 0.1713 S2 0.1712 0.1713 S3 0.1711 0.1712

Sinais de mercado EigenLayer Volume líquido atual de ordens em aberto -0.90M $3.52 M $4.42 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.03M Compras ativas de 3 dias $0.78 M Vendas ativas de 3 dias $0.75 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.05M Compras ativas de 7 dias $2.38 M Vendas ativas de 7 dias $2.33 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de EigenLayer Entrada líquida Preço de EIGENUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.17 2026-08-12 $0.00 M 0.17 2026-08-11 -$0.21 M 0.17 2026-08-10 -$0.13 M 0.18 2026-08-09 -$0.06 M 0.18 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie EigenLayer (EIGEN) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o EigenLayer. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h EIGEN / USDT $0.1717 $0.1717 $0.1717 -1.20% 664.89K (USDT) Negociar EIGEN / USDC $0.1714 $0.1714 $0.1714 -1.26% 321.98K (USDT) Negociar