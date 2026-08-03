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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre EigenLayer, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre EigenLayer, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de EigenLayer (EIGEN) hoje

Análise técnica de EigenLayer (EIGEN) hoje

A página de Análise de EigenLayer fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de EIGEN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de EigenLayer abaixo.

Variação de preço de EigenLayer (EIGEN)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.1717---7.59%-27.62%-23.04%
Saiba mais sobre o preço de EigenLayer

Indicadores técnicos de EigenLayer

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do EigenLayer em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 9
Neutro 10
Compra 7
Médias móveis:VendaVenda 7Neutro 4Compra 3
Indicadores técnicos:NeutroVenda 2Neutro 6Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.1717
0.1716
R2
0.1716
0.1715
R1
0.1715
0.1715
PP
0.1714
0.1714
S1
0.1713
0.1713
S2
0.1712
0.1713
S3
0.1711
0.1712

Sinais de mercado EigenLayer

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.90M
$3.52 M
$4.42 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.03M
Compras ativas de 3 dias
$0.78 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.75 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.05M
Compras ativas de 7 dias
$2.38 M
Vendas ativas de 7 dias
$2.33 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de EigenLayer

Entrada líquidaPreço de EIGENUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.17
2026-08-12$0.00 M0.17
2026-08-11-$0.21 M0.17
2026-08-10-$0.13 M0.18
2026-08-09-$0.06 M0.18

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
EIGEN/USDT
$0.1717
$0.1717$0.1717
-1.20%
664.89K (USDT)
EIGEN/USDC
$0.1714
$0.1714$0.1714
-1.26%
321.98K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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