Preço de Egg Smash hoje

O preço ao vivo de Egg Smash (EGSM) hoje é $ 0.00000052, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EGSM para USD é de $ 0.00000052 por EGSM.

Egg Smash ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- EGSM. Nas últimas 24 horas, EGSM foi negociado entre $ 0.00000052 (mínimo) e $ 0.00000052 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, EGSM movimentou-se 0.00% na última hora e +100.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de Egg Smash (EGSM)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.20K$ 5.20K $ 5.20K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Egg Smash é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de EGSM é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.20K.