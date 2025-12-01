Preço de EtherFloki hoje

O preço ao vivo de EtherFloki (EFLOKI) hoje é $ 0.0000002686, com uma variação de 0.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EFLOKI para USD é de $ 0.0000002686 por EFLOKI.

EtherFloki ocupa atualmente a posição #5047 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 EFLOKI. Nas últimas 24 horas, EFLOKI foi negociado entre $ 0.0000002671 (mínimo) e $ 0.0000002691 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.000016875718926705, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000000261837786637.

No desempenho de curto prazo, EFLOKI movimentou-se +0.33% na última hora e +0.29% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 28.25K.

Informações de mercado de EtherFloki (EFLOKI)

Classificação No.5047 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 28.25K$ 28.25K $ 28.25K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 268.60K$ 268.60K $ 268.60K Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Fornecimento total 500,000,000,000 500,000,000,000 500,000,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de EtherFloki é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 28.25K. A oferta em circulação de EFLOKI é 0.00, com um fornecimento total de 500000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 268.60K.