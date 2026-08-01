Preço de Edge hoje

O preço ao vivo de Edge (EDGE1) hoje é R$ 0,06314, com uma variação de 1,66% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EDGE1 para BRL é de R$ 0,06314 por EDGE1.

Edge ocupa atualmente a posição #782 em capitalização de mercado, totalizando R$ 15.98M, com um fornecimento em circulação de 253.11M EDGE1. Nas últimas 24 horas, EDGE1 foi negociado entre R$ 0,06278 (mínimo) e R$ 0,0685 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 4,737778376719606194, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0,1445032915171296798.

No desempenho de curto prazo, EDGE1 movimentou-se -0,05% na última hora e +0,86% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 55.20K.

Informações de mercado de Edge (EDGE1)

Classificação No.782 Capitalização de mercado R$ 15.98MR$ 15.98M R$ 15.98M Volume (24h) R$ 55.20KR$ 55.20K R$ 55.20K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 63,14MR$ 63,14M R$ 63,14M Fornecimento Circulante 253.11M 253.11M 253.11M Fornecimento máximo 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Fornecimento total 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Taxa circulante 25,31% Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de Edge é R$ 15.98M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 55.20K. A oferta em circulação de EDGE1 é 253.11M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 63,14M.