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Análise técnica de edgeX (EDGE) hoje

Análise técnica de edgeX (EDGE) hoje

A página de Análise de edgeX fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de EDGE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de edgeX abaixo.

Variação de preço de edgeX (EDGE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.3446---4.36%-21.17%-75.11%
Saiba mais sobre o preço de edgeX

Indicadores técnicos de EdgeX

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do EdgeX em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 17
Neutro 2
Compra 7
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 2Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.3452
0.3451
R2
0.3451
0.3451
R1
0.3451
0.3451
PP
0.345
0.345
S1
0.345
0.345
S2
0.3449
0.345
S3
0.3449
0.3449

Sinais de mercado EdgeX

Volume líquido atual de ordens em aberto
-1.01M
$6.06 M
$7.06 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.20 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.18 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.45 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.45 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de EdgeX

Entrada líquidaPreço de EDGEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.34
2026-08-12$0.07 M0.35
2026-08-11$0.07 M0.36
2026-08-10$0.09 M0.39
2026-08-09$0.06 M0.39

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
EDGE/USDC
$0.3442
$0.3442$0.3442
-1.65%
152.03K (USDT)
EDGE/USDT
$0.3447
$0.3447$0.3447
-1.40%
1.07M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

EDGE
EDGE
USD
USD

1 EDGE = 0.3446 USD