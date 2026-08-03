Mais sobre EDGE
Informações sobre preços de EDGE
O que é EDGE
Whitepaper de EDGE
Site oficial do EDGE
Tokenomics de EDGE
Previsão de preço de EDGE
Histórico de preço de EDGE
Guia de compra de EDGE
Conversor de EDGE para moeda Fiat
Spot EDGE
Futuros USDT-M de EDGE
Pré-mercado
Ganhos
Airdrop+
Notícias
Blog
Aprendizado
Análise técnica de edgeX (EDGE) hoje
Variação de preço de edgeX (EDGE)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.3446
|--
|-4.36%
|-21.17%
|-75.11%
Indicadores técnicos de EdgeX
A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do EdgeX em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.
|Médias móveis:
|Venda forte
|Venda 14
|Neutro 0
|Compra 0
|Indicadores técnicos:
|Compra
|Venda 3
|Neutro 2
|Compra 7
Sinais de mercado EdgeX
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Fluxo de capital de EdgeX
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|$0.00 M
|0.34
|2026-08-12
|$0.07 M
|0.35
|2026-08-11
|$0.07 M
|0.36
|2026-08-10
|$0.09 M
|0.39
|2026-08-09
|$0.06 M
|0.39
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Explore mais sobre edgeX
Negocie edgeX (EDGE) nos mercados da MEXC
Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o edgeX.
Aviso legal
As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.