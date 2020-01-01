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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Destra Network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Destra Network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Destra Network (DSYNC) hoje

Análise técnica de Destra Network (DSYNC) hoje

A página de Análise de Destra Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de DSYNC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Destra Network abaixo.

Variação de preço de Destra Network (DSYNC)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.003182---7.50%-37.48%-71.47%
Saiba mais sobre o preço de Destra Network

Indicadores técnicos de Destra Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Destra Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 7
Neutro 4
Compra 15
Médias móveis:Compra forteVenda 1Neutro 0Compra 13
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 4Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.003253
0.003248
R2
0.003248
0.003244
R1
0.003244
0.003242
PP
0.003239
0.003239
S1
0.003235
0.003235
S2
0.00323
0.003233
S3
0.003226
0.00323

Sinais de mercado Destra Network

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.01M
$0.05 M
$0.06 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.00 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.00 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Destra Network

Entrada líquidaPreço de DSYNCUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Destra Network.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
DSYNC/USDT
$0.003182
$0.003182$0.003182
+0.44%
17.71M (USDT)
DSYNC/USDC
$0.003194
$0.003194$0.003194
+0.50%
17.29M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de DSYNC para USD

Montante

DSYNC
DSYNC
USD
USD

1 DSYNC = 0.003182 USD