Análise técnica de Destra Network (DSYNC) hoje A página de Análise de Destra Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de DSYNC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Destra Network abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Destra Network (DSYNC) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.003182 -- -7.50% -37.48% -71.47%

Indicadores técnicos de Destra Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Destra Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 7 Neutro 4 Compra 15 Médias móveis : Compra forte Venda 1 Neutro 0 Compra 13 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 4 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.003253 0.003248 R2 0.003248 0.003244 R1 0.003244 0.003242 PP 0.003239 0.003239 S1 0.003235 0.003235 S2 0.00323 0.003233 S3 0.003226 0.00323

Sinais de mercado Destra Network Volume líquido atual de ordens em aberto -0.01M $0.05 M $0.06 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.00 M Vendas ativas de 3 dias $0.00 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.01 M Vendas ativas de 7 dias $0.00 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Destra Network Entrada líquida Preço de DSYNCUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Destra Network (DSYNC) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Destra Network. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h DSYNC / USDT $0.003182 $0.003182 $0.003182 +0.44% 17.71M (USDT) Negociar DSYNC / USDC $0.003194 $0.003194 $0.003194 +0.50% 17.29M (USDT) Negociar