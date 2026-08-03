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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Derive, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Derive, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Derive (DRV) hoje

Análise técnica de Derive (DRV) hoje

A página de Análise de Derive fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de DRV, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Derive abaixo.

Variação de preço de Derive (DRV)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.09995---0.24%+149.87%+149.87%
Saiba mais sobre o preço de Derive

Indicadores técnicos de Derive

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Derive em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 1
Neutro 5
Compra 20
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:Compra forteVenda 1Neutro 5Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.1011
0.101
R2
0.101
0.1009
R1
0.1009
0.1009
PP
0.1008
0.1008
S1
0.1007
0.1007
S2
0.1006
0.1007
S3
0.1005
0.1006

Sinais de mercado Derive

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.00M
$0.03 M
$0.03 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.00 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.01 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Derive

Entrada líquidaPreço de DRVUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.10
2026-08-12-$0.03 M0.10
2026-08-11$0.01 M0.10
2026-08-10-$0.01 M0.10
2026-08-09$0.00 M0.10

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Derive (DRV) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
DRV/USDT
$0.09995
$0.09995$0.09995
+0.50%
538.68K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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DRV
DRV
USD
USD

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