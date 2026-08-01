Preço de DROPEE hoje

O preço ao vivo de DROPEE (DROPEE) hoje é R$ 0.001577, com uma variação de 6.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DROPEE para BRL é de R$ 0.001577 por DROPEE.

DROPEE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- DROPEE. Nas últimas 24 horas, DROPEE foi negociado entre R$ 0.001387 (mínimo) e R$ 0.0028 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, DROPEE movimentou-se -0.64% na última hora e +14.44% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 1.44K.

Informações de mercado de DROPEE (DROPEE)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 1.44KR$ 1.44K R$ 1.44K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 1.58MR$ 1.58M R$ 1.58M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública TONCOIN

A capitalização de mercado atual de DROPEE é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 1.44K. A oferta em circulação de DROPEE é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1.58M.