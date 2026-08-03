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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Drift Protocol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Drift Protocol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Drift Protocol (DRIFT) hoje

Análise técnica de Drift Protocol (DRIFT) hoje

A página de Análise de Drift Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de DRIFT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Drift Protocol abaixo.

Variação de preço de Drift Protocol (DRIFT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0115---5.28%-10.37%-65.28%
Saiba mais sobre o preço de Drift Protocol

Indicadores técnicos de Drift Protocol

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Drift Protocol em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 7
Neutro 3
Compra 16
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 3Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01162
0.01161
R2
0.01161
0.01161
R1
0.01161
0.01161
PP
0.0116
0.0116
S1
0.0116
0.0116
S2
0.01159
0.0116
S3
0.01159
0.01159

Sinais de mercado Drift Protocol

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.09M
$1.56 M
$1.47 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.06 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.05 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.13 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.12 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Drift Protocol

Entrada líquidaPreço de DRIFTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M0.01
2026-08-12$0.03 M0.01
2026-08-11-$0.08 M0.01
2026-08-10-$0.04 M0.01
2026-08-09$0.00 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
DRIFT/USDT
$0.0115
$0.0115$0.0115
+3.41%
4.97M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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