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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Doom, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Doom, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Doom (DOOM) hoje

Análise técnica de Doom (DOOM) hoje

A página de Análise de Doom fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de DOOM, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Doom abaixo.

Variação de preço de Doom (DOOM)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0003185---81.83%-68.15%-68.15%
Saiba mais sobre o preço de Doom

Indicadores técnicos de Doom

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Doom em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 14
Neutro 2
Compra 10
Médias móveis:NeutroVenda 7Neutro 0Compra 7
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 2Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0003343
0.0003322
R2
0.0003322
0.0003297
R1
0.0003279
0.0003282
PP
0.0003258
0.0003258
S1
0.0003215
0.0003233
S2
0.0003194
0.0003218
S3
0.0003151
0.0003194

Sinais de mercado Doom

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.01M
$0.03 M
$0.04 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.12 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.12 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.44 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.43 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Doom

Entrada líquidaPreço de DOOMUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Doom (DOOM) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Doom.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
DOOM/USD1
$0.0003168
$0.0003168$0.0003168
-19.24%
120.17M (USDT)
DOOM/USDT
$0.000317
$0.000317$0.000317
-19.25%
151.80M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

DOOM
DOOM
USD
USD

1 DOOM = 0.0003185 USD