Análise técnica de Doom (DOOM) hoje A página de Análise de Doom fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de DOOM, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Doom abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Doom (DOOM) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0003185 -- -81.83% -68.15% -68.15%

Indicadores técnicos de Doom

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Doom em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 14 Neutro 2 Compra 10 Médias móveis : Neutro Venda 7 Neutro 0 Compra 7 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 2 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0003343 0.0003322 R2 0.0003322 0.0003297 R1 0.0003279 0.0003282 PP 0.0003258 0.0003258 S1 0.0003215 0.0003233 S2 0.0003194 0.0003218 S3 0.0003151 0.0003194

Sinais de mercado Doom Volume líquido atual de ordens em aberto -0.01M $0.03 M $0.04 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.12 M Vendas ativas de 3 dias $0.12 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.44 M Vendas ativas de 7 dias $0.43 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Doom Entrada líquida Preço de DOOMUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Doom (DOOM) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Doom. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h DOOM / USD1 $0.0003168 $0.0003168 $0.0003168 -19.24% 120.17M (USDT) Negociar DOOM / USDT $0.000317 $0.000317 $0.000317 -19.25% 151.80M (USDT) Negociar