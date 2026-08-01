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O preço ao vivo de Doom hoje é 0.0003185 BRL. A capitalização de mercado de DOOM é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de DOOM para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Doom hoje é 0.0003185 BRL. A capitalização de mercado de DOOM é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de DOOM para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Doom (DOOM)

Preço em tempo real de 1 DOOM para BRL

R$0.001653015
R$0.001653015R$0.001653015
-19.05%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Doom (DOOM)
Última atualização da página: 2026-08-13 04:12:49 (UTC+8)

Preço de Doom hoje

O preço ao vivo de Doom (DOOM) hoje é R$ 0.0003185, com uma variação de 19.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOOM para BRL é de R$ 0.0003185 por DOOM.

Doom ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- DOOM. Nas últimas 24 horas, DOOM foi negociado entre R$ 0.000312 (mínimo) e R$ 0.000524 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, DOOM movimentou-se -5.89% na última hora e -81.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 63.90K.

Informações de mercado de Doom (DOOM)

--
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R$ 63.90K
R$ 63.90KR$ 63.90K

R$ 308.98K
R$ 308.98KR$ 308.98K

--
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970,100,000
970,100,000 970,100,000

SOL

A capitalização de mercado atual de Doom é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 63.90K. A oferta em circulação de DOOM é --, com um fornecimento total de 970100000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 308.98K.

Histórico de preço de Doom BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.000312
R$ 0.000312R$ 0.000312
Mínimo 24h
R$ 0.000524
R$ 0.000524R$ 0.000524
Máximo 24h

R$ 0.000312
R$ 0.000312R$ 0.000312

R$ 0.000524
R$ 0.000524R$ 0.000524

--
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--
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-5.89%

-19.05%

-81.83%

-81.83%

Histórico de preços de Doom (DOOM) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Doom para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.000389005-19.05%
30 diasR$ -0.0006815-68.15%
60 diasR$ -0.0006815-68.15%
90 diasR$ -0.0006815-68.15%
Variação de preço de Doom hoje

Hoje, DOOM registrou uma variação de R$ -0.000389005 (-19.05%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Doom

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.0006815 (-68.15%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Doom

Expandindo a visualização para 60 dias, DOOM teve uma variação de R$ -0.0006815 (-68.15%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Doom

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.0006815 (-68.15%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Doom (DOOM)!

Confira agora a página de histórico de preço do Doom.

Análise para Doom

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Doom. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Doom hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de DOOM é: otimista, otimista 65% | pessimista 35%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI> 80Zona sobrecompradaCurto prazo subindo rápido demais, atenção ao risco de correção.
Grupo MA1-2 compra(s)20‑40% de vendaA maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
Ponto de pivôR1 < Preço ≤ R2Entre R1‑R2Acima do pivô central, mas não em uma zona de preço extremamente elevado.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
Grupo EMA1-2 compra(s)20‑40% de vendaA maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

O DOOM_USDT está operando acima do centro de suporte 4,945E-4 no período de 4 horas. O preço atual, em 5,58E-4, rompeu a resistência R1, localizada em 5,469E-4. A cotação encontra-se em uma faixa alta entre os níveis R1 e R2. O sistema de médias móveis e a estrutura de pivôs apresentam alinhamento favorável ao lado comprador, mantendo a tendência de curto prazo em fase de divergência ascendente. O MACD formou um cruzamento de alta, confirmando a liberação concentrada do impulso comprador. Tanto as médias móveis simples (MA) quanto as exponenciais (EMA) sinalizam compra, com indicadores rápidos e lentos apontando na mesma direção, em ressonância positiva. O RSI permanece em zona neutra, sem sinais de sobrecompra extrema. A volatilidade expandiu-se após o rompimento do topo do pivô, refletindo maior intensidade nas movimentações de preços. A distribuição do momentum ainda favorece os compradores, mas carece de sinais claros de aceleração. O principal suporte próximo está posicionado no nível R1, em 5,469E-4, oferecendo cerca de 2% de espaço para recuo em relação ao preço atual. Abaixo desse patamar, o forte suporte é encontrado no ponto central do pivô, em 4,945E-4. Já a resistência mais distante está fixada no nível R2, em 6,395E-4, representando aproximadamente 14% de potencial de alta em relação ao preço atual. Os suportes S1 e S2 compõem uma camada adicional de defesa mais profunda. No momento, o foco do mercado está voltado para a validação da eficácia do rompimento do nível R1.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para Doom

Previsão de preço de Doom (DOOM) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de DOOM em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Doom (DOOM) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Doom pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Doom pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de DOOM para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Doom.

Como comprar e investir em Doom em Brasil

Pronto para começar com Doom? Comprar DOOM é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Doom. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Doom (DOOM).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Doom será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Doom(DOOM)

O que você pode fazer com Doom

Possuir Doom permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Doom (DOOM) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Doom (DOOM)

DOOM is a meme coin.

Recurso Doom

Para uma compreensão mais aprofundada de Doom, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Doom
Explorador de blocos

Categoria :

BONK.fun EcosystemMemeSolana Ecosystem

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Doom

Última atualização da página: 2026-08-13 04:12:49 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Doom (DOOM)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Doom

DOOMUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em DOOM com alavancagem. Explore a negociação de futuros de DOOMUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Doom (DOOM) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Doom.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
DOOM/USD1
R$0.001649901
R$0.001649901R$0.001649901
-18.96%
120.13M (USDT)
DOOM/USDT
R$0.001650939
R$0.001650939R$0.001650939
-18.97%
151.82M (USDT)

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Bitcoin

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Tether Gold

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Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.194106
R$0.194106R$0.194106

+87.00%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.0996999
R$0.0996999R$0.0996999

+380.25%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.272588
R$1.272588R$1.272588

+0.90%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7138418
R$1.7138418R$1.7138418

+1.11%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0498759
R$0.0498759R$0.0498759

-0.72%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001959225
R$0.001959225R$0.001959225

+51.00%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0240816
R$0.0240816R$0.0240816

+28.88%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00620205
R$0.00620205R$0.00620205

+19.50%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.5459
R$13.5459R$13.5459

+30.50%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.27149291
R$1.27149291R$1.27149291

+11.81%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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Montante

DOOM
DOOM
BRL
BRL

1 DOOM = 0.001653015 BRL