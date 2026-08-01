Cotação Doom (DOOM)
O preço ao vivo de Doom (DOOM) hoje é R$ 0.0003185, com uma variação de 19.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOOM para BRL é de R$ 0.0003185 por DOOM.
Doom ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- DOOM. Nas últimas 24 horas, DOOM foi negociado entre R$ 0.000312 (mínimo) e R$ 0.000524 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.
No desempenho de curto prazo, DOOM movimentou-se -5.89% na última hora e -81.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 63.90K.
SOL
A capitalização de mercado atual de Doom é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 63.90K. A oferta em circulação de DOOM é --, com um fornecimento total de 970100000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 308.98K.
-5.89%
-19.05%
-81.83%
-81.83%
Acompanhe as variações de preço de Doom para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -0.000389005
|-19.05%
|30 dias
|R$ -0.0006815
|-68.15%
|60 dias
|R$ -0.0006815
|-68.15%
|90 dias
|R$ -0.0006815
|-68.15%
Hoje, DOOM registrou uma variação de R$ -0.000389005 (-19.05%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.0006815 (-68.15%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, DOOM teve uma variação de R$ -0.0006815 (-68.15%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.0006815 (-68.15%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Doom. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de DOOM é: otimista, otimista 65% | pessimista 35%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|O momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
|StochRSI
|> 80
|Zona sobrecomprada
|Curto prazo subindo rápido demais, atenção ao risco de correção.
|Grupo MA
|1-2 compra(s)
|20‑40% de venda
|A maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
|Ponto de pivô
|R1 < Preço ≤ R2
|Entre R1‑R2
|Acima do pivô central, mas não em uma zona de preço extremamente elevado.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Momentum otimista surgindo.
|Grupo EMA
|1-2 compra(s)
|20‑40% de venda
|A maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Preço ≤ Médio
|Entre a faixa inferior e a média
|Relativamente fraco, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
O DOOM_USDT está operando acima do centro de suporte 4,945E-4 no período de 4 horas. O preço atual, em 5,58E-4, rompeu a resistência R1, localizada em 5,469E-4. A cotação encontra-se em uma faixa alta entre os níveis R1 e R2. O sistema de médias móveis e a estrutura de pivôs apresentam alinhamento favorável ao lado comprador, mantendo a tendência de curto prazo em fase de divergência ascendente. O MACD formou um cruzamento de alta, confirmando a liberação concentrada do impulso comprador. Tanto as médias móveis simples (MA) quanto as exponenciais (EMA) sinalizam compra, com indicadores rápidos e lentos apontando na mesma direção, em ressonância positiva. O RSI permanece em zona neutra, sem sinais de sobrecompra extrema. A volatilidade expandiu-se após o rompimento do topo do pivô, refletindo maior intensidade nas movimentações de preços. A distribuição do momentum ainda favorece os compradores, mas carece de sinais claros de aceleração. O principal suporte próximo está posicionado no nível R1, em 5,469E-4, oferecendo cerca de 2% de espaço para recuo em relação ao preço atual. Abaixo desse patamar, o forte suporte é encontrado no ponto central do pivô, em 4,945E-4. Já a resistência mais distante está fixada no nível R2, em 6,395E-4, representando aproximadamente 14% de potencial de alta em relação ao preço atual. Os suportes S1 e S2 compõem uma camada adicional de defesa mais profunda. No momento, o foco do mercado está voltado para a validação da eficácia do rompimento do nível R1.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Doom pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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DOOM is a meme coin.
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|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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