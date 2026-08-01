Preço de Doom hoje

O preço ao vivo de Doom (DOOM) hoje é R$ 0.0003185, com uma variação de 19.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOOM para BRL é de R$ 0.0003185 por DOOM.

Doom ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- DOOM. Nas últimas 24 horas, DOOM foi negociado entre R$ 0.000312 (mínimo) e R$ 0.000524 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, DOOM movimentou-se -5.89% na última hora e -81.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 63.90K.

Informações de mercado de Doom (DOOM)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 63.90KR$ 63.90K R$ 63.90K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 308.98KR$ 308.98K R$ 308.98K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 970,100,000 970,100,000 970,100,000 Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Doom é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 63.90K. A oferta em circulação de DOOM é --, com um fornecimento total de 970100000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 308.98K.