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Análise técnica de Doodles (DOOD) hoje

Análise técnica de Doodles (DOOD) hoje

A página de Análise de Doodles fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de DOOD, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Doodles abaixo.

Variação de preço de Doodles (DOOD)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.001319--+5.43%-7.83%-56.20%
Saiba mais sobre o preço de Doodles

Indicadores técnicos de Doodles

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Doodles em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 6
Neutro 5
Compra 15
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 0Compra 12
Indicadores técnicos:NeutroVenda 4Neutro 5Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.001322
0.001321
R2
0.001321
0.001321
R1
0.001321
0.001321
PP
0.00132
0.00132
S1
0.00132
0.00132
S2
0.001319
0.00132
S3
0.001319
0.001319

Sinais de mercado Doodles

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.02M
$1.52 M
$1.50 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.03 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.03 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Doodles

Entrada líquidaPreço de DOODUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.00
2026-08-12-$0.01 M0.00
2026-08-11-$0.03 M0.00
2026-08-10$0.02 M0.00
2026-08-09$0.02 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
DOOD/USDT
$0.001319
$0.001319$0.001319
-0.89%
41.41M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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DOOD
DOOD
USD
USD

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