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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Dolomite, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Dolomite, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Dolomite (DOLO) hoje

Análise técnica de Dolomite (DOLO) hoje

A página de Análise de Dolomite fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de DOLO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Dolomite abaixo.

Variação de preço de Dolomite (DOLO)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0226--+4.19%+4.38%-35.56%
Saiba mais sobre o preço de Dolomite

Indicadores técnicos de Dolomite

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Dolomite em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 9
Neutro 2
Compra 15
Médias móveis:Compra forteVenda 1Neutro 0Compra 13
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 2Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0226
0.0226
R2
0.0226
0.02259
R1
0.02259
0.02259
PP
0.02259
0.02259
S1
0.02258
0.02258
S2
0.02258
0.02258
S3
0.02257
0.02258

Sinais de mercado Dolomite

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.12M
$5.53 M
$5.65 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.05 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.04 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.09 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.09 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Dolomite

Entrada líquidaPreço de DOLOUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.02
2026-08-12-$0.02 M0.02
2026-08-11$0.00 M0.02
2026-08-10$0.02 M0.02
2026-08-09-$0.04 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
DOLO/USDT
$0.0226
$0.0226$0.0226
-0.48%
2.73M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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