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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre DOGS, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre DOGS, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de DOGS (DOGS) hoje

Análise técnica de DOGS (DOGS) hoje

A página de Análise de DOGS fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de DOGS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de DOGS abaixo.

Variação de preço de DOGS (DOGS)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.00003474---0.95%-5.96%-42.35%
Saiba mais sobre o preço de DOGS

Indicadores técnicos de DOGS

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do DOGS em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 9
Neutro 3
Compra 14
Médias móveis:Compra forteVenda 1Neutro 1Compra 12
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 2Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.00003474
0.00003473
R2
0.00003473
0.00003473
R1
0.00003473
0.00003473
PP
0.00003472
0.00003472
S1
0.00003472
0.00003472
S2
0.00003471
0.00003472
S3
0.00003471
0.00003471

Sinais de mercado DOGS

Volume líquido atual de ordens em aberto
-3.34M
$12.43 M
$15.77 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.25 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.25 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.60 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.60 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de DOGS

Entrada líquidaPreço de DOGSUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.00
2026-08-12$0.06 M0.00
2026-08-11-$0.04 M0.00
2026-08-10-$0.01 M0.00
2026-08-09$0.05 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie DOGS (DOGS) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
DOGS/USDT
$0.00003478
$0.00003478$0.00003478
-0.42%
1.65B (USDT)
DOGS/USDC
$0.00003476
$0.00003476$0.00003476
-0.37%
1.53B (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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DOGS
DOGS
USD
USD

1 DOGS = 0.00003474 USD