Análise técnica de DOGS (DOGS) hoje A página de Análise de DOGS fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de DOGS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de DOGS abaixo. Cadastrar

Variação de preço de DOGS (DOGS) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.00003474 -- -0.95% -5.96% -42.35%

Indicadores técnicos de DOGS

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do DOGS em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 9 Neutro 3 Compra 14 Médias móveis : Compra forte Venda 1 Neutro 1 Compra 12 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 2 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.00003474 0.00003473 R2 0.00003473 0.00003473 R1 0.00003473 0.00003473 PP 0.00003472 0.00003472 S1 0.00003472 0.00003472 S2 0.00003471 0.00003472 S3 0.00003471 0.00003471

Sinais de mercado DOGS Volume líquido atual de ordens em aberto -3.34M $12.43 M $15.77 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.25 M Vendas ativas de 3 dias $0.25 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.60 M Vendas ativas de 7 dias $0.60 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de DOGS Entrada líquida Preço de DOGSUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.00 2026-08-12 $0.06 M 0.00 2026-08-11 -$0.04 M 0.00 2026-08-10 -$0.01 M 0.00 2026-08-09 $0.05 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie DOGS (DOGS) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o DOGS. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h DOGS / USDT $0.00003478 $0.00003478 $0.00003478 -0.42% 1.65B (USDT) Negociar DOGS / USDC $0.00003476 $0.00003476 $0.00003476 -0.37% 1.53B (USDT) Negociar