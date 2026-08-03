Análise técnica de DeLorean (DMC) hoje A página de Análise de DeLorean fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de DMC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de DeLorean abaixo. Cadastrar

Variação de preço de DeLorean (DMC) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0003419 -- -5.84% -23.29% -48.69%

Fluxo de capital de DeLorean Entrada líquida Preço de DMCUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie DeLorean (DMC) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o DeLorean. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h DMC / USDT $0.0003418 $0.0003418 $0.0003418 +0.29% 215.02M (USDT) Negociar