Preço de DOWGE hoje

O preço ao vivo de DOWGE (DJI6930) hoje é $ 0.007433, com uma variação de 2.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DJI6930 para USD é de $ 0.007433 por DJI6930.

DOWGE ocupa atualmente a posição #1173 em capitalização de mercado, totalizando $ 7.43M, com um fornecimento em circulação de 999.98M DJI6930. Nas últimas 24 horas, DJI6930 foi negociado entre $ 0.006891 (mínimo) e $ 0.007787 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.08693921033884658, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000062434482660359.

No desempenho de curto prazo, DJI6930 movimentou-se -0.41% na última hora e +3.20% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 54.31K.

Informações de mercado de DOWGE (DJI6930)

Classificação No.1173 Capitalização de mercado $ 7.43M$ 7.43M $ 7.43M Volume (24h) $ 54.31K$ 54.31K $ 54.31K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.43M$ 7.43M $ 7.43M Fornecimento Circulante 999.98M 999.98M 999.98M Fornecimento máximo 999,978,625 999,978,625 999,978,625 Fornecimento total 999,978,625 999,978,625 999,978,625 Taxa circulante 100.00% Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de DOWGE é $ 7.43M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 54.31K. A oferta em circulação de DJI6930 é 999.98M, com um fornecimento total de 999978625. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.43M.