Preço de Delusional Coin hoje

O preço ao vivo de Delusional Coin (DELULU) hoje é $ 0.00010963, com uma variação de 0.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DELULU para USD é de $ 0.00010963 por DELULU.

Delusional Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- DELULU. Nas últimas 24 horas, DELULU foi negociado entre $ 0.00010438 (mínimo) e $ 0.0001819 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, DELULU movimentou-se +0.06% na última hora e -17.60% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.56K.

Informações de mercado de Delusional Coin (DELULU)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 55.56K$ 55.56K $ 55.56K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Delusional Coin é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.56K. A oferta em circulação de DELULU é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.