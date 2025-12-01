Preço de Delabs Games hoje

O preço ao vivo de Delabs Games (DELABS) hoje é $ 0.004294, com uma variação de 0.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DELABS para USD é de $ 0.004294 por DELABS.

Delabs Games ocupa atualmente a posição #1549 em capitalização de mercado, totalizando $ 3.22M, com um fornecimento em circulação de 750.30M DELABS. Nas últimas 24 horas, DELABS foi negociado entre $ 0.00414 (mínimo) e $ 0.00431 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02049703623689548, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.004321486950224295.

No desempenho de curto prazo, DELABS movimentou-se -0.12% na última hora e -4.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 54.99K.

Informações de mercado de Delabs Games (DELABS)

Classificação No.1549 Capitalização de mercado $ 3.22M$ 3.22M $ 3.22M Volume (24h) $ 54.99K$ 54.99K $ 54.99K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.88M$ 12.88M $ 12.88M Fornecimento Circulante 750.30M 750.30M 750.30M Fornecimento máximo 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 Fornecimento total 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 Taxa circulante 25.01% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Delabs Games é $ 3.22M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 54.99K. A oferta em circulação de DELABS é 750.30M, com um fornecimento total de 3000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.88M.