Preço de DEGENFI hoje

O preço ao vivo de DEGENFI (DEGENFI) hoje é $ 0.00000000000000000014, com uma variação de 11.38% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DEGENFI para USD é de $ 0.00000000000000000014 por DEGENFI.

DEGENFI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- DEGENFI. Nas últimas 24 horas, DEGENFI foi negociado entre $ 0.000000000000000000064 (mínimo) e $ 0.000000000000000000284 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, DEGENFI movimentou-se -6.05% na última hora e -99.95% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 575.60K.

Informações de mercado de DEGENFI (DEGENFI)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 575.60K$ 575.60K $ 575.60K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública BSC

