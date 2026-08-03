Análise técnica de DeepBook (DEEP) hoje A página de Análise de DeepBook fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de DEEP, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de DeepBook abaixo. Cadastrar

Variação de preço de DeepBook (DEEP) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01424 -- -7.50% -20.38% -60.64%

Indicadores técnicos de DeepBook

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do DeepBook em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 8 Neutro 3 Compra 15 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 1 Compra 13 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 2 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01422 0.01422 R2 0.01422 0.01421 R1 0.01421 0.01421 PP 0.01421 0.01421 S1 0.0142 0.0142 S2 0.0142 0.0142 S3 0.01419 0.0142

Sinais de mercado DeepBook Volume líquido atual de ordens em aberto 0.02M $2.50 M $2.48 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.04M Compras ativas de 3 dias $0.20 M Vendas ativas de 3 dias $0.23 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $1.02 M Vendas ativas de 7 dias $1.02 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de DeepBook Entrada líquida Preço de DEEPUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 -$0.03 M 0.01 2026-08-10 $0.05 M 0.02 2026-08-09 $0.05 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie DeepBook (DEEP) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o DeepBook. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h DEEP / USDT $0.014238 $0.014238 $0.014238 +0.45% 4.92M (USDT) Negociar