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Análise técnica de DeepBook (DEEP) hoje

Análise técnica de DeepBook (DEEP) hoje

A página de Análise de DeepBook fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de DEEP, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de DeepBook abaixo.

Variação de preço de DeepBook (DEEP)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01424---7.50%-20.38%-60.64%
Saiba mais sobre o preço de DeepBook

Indicadores técnicos de DeepBook

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do DeepBook em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 3
Compra 15
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 1Compra 13
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 2Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01422
0.01422
R2
0.01422
0.01421
R1
0.01421
0.01421
PP
0.01421
0.01421
S1
0.0142
0.0142
S2
0.0142
0.0142
S3
0.01419
0.0142

Sinais de mercado DeepBook

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.02M
$2.50 M
$2.48 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.04M
Compras ativas de 3 dias
$0.20 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.23 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$1.02 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.02 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de DeepBook

Entrada líquidaPreço de DEEPUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.01
2026-08-12$0.00 M0.01
2026-08-11-$0.03 M0.01
2026-08-10$0.05 M0.02
2026-08-09$0.05 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
DEEP/USDT
$0.014238
$0.014238$0.014238
+0.45%
4.92M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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DEEP
DEEP
USD
USD

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