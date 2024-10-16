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Análise técnica de deBridge (DBR) hoje

Análise técnica de deBridge (DBR) hoje

A página de Análise de deBridge fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de DBR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de deBridge abaixo.

Variação de preço de deBridge (DBR)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01508--+7.40%-6.98%+6.27%
Saiba mais sobre o preço de deBridge

Indicadores técnicos de DeBridge

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do DeBridge em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda forte
Venda 17
Neutro 5
Compra 4
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:NeutroVenda 3Neutro 5Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01512
0.01511
R2
0.01511
0.0151
R1
0.01509
0.01509
PP
0.01509
0.01509
S1
0.01507
0.01508
S2
0.01506
0.01507
S3
0.01505
0.01506

Sinais de mercado DeBridge

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.40M
$1.71 M
$2.11 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.00 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.00 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de DeBridge

Entrada líquidaPreço de DBRUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.02
2026-08-12$0.00 M0.02
2026-08-11-$0.01 M0.01
2026-08-10$0.00 M0.01
2026-08-09$0.00 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
DBR/USDT
$0.01508
$0.01508$0.01508
+0.39%
3.59M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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USD
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