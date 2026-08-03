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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Data Network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Data Network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Data Network (DATA) hoje

Análise técnica de Data Network (DATA) hoje

A página de Análise de Data Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de DATA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Data Network abaixo.

Variação de preço de Data Network (DATA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.1999---5.85%-26.73%+33.26%
Saiba mais sobre o preço de Data Network

Indicadores técnicos de Data Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Data Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 11
Neutro 5
Compra 10
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 2Compra 8
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 3Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.1999
0.1999
R2
0.1999
0.1998
R1
0.1998
0.1998
PP
0.1998
0.1998
S1
0.1997
0.1997
S2
0.1997
0.1997
S3
0.1996
0.1997

Sinais de mercado Data Network

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.09M
$1.19 M
$1.28 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.01 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Data Network

Entrada líquidaPreço de DATAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.04 M0.20
2026-08-12$0.04 M0.20
2026-08-11$0.12 M0.20
2026-08-10$0.12 M0.21
2026-08-09$0.06 M0.21

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Data Network (DATA) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Data Network.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
DATA/USDT
$0.2
$0.2$0.2
-0.04%
380.57K (USDT)
DATA/USDC
$0.2
$0.2$0.2
+0.10%
269.22K (USDT)
DATA/ETH
$0.0001064
$0.0001064$0.0001064
+0.56%
52.54K (USDT)
DATA/BTC
$0.000003153
$0.000003153$0.000003153
+0.06%
90.36K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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DATA
DATA
USD
USD

1 DATA = 0.1999 USD