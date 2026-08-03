Análise técnica de Data Network (DATA) hoje A página de Análise de Data Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de DATA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Data Network abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Data Network (DATA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1999 -- -5.85% -26.73% +33.26%

Indicadores técnicos de Data Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Data Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 11 Neutro 5 Compra 10 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 2 Compra 8 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 3 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.1999 0.1999 R2 0.1999 0.1998 R1 0.1998 0.1998 PP 0.1998 0.1998 S1 0.1997 0.1997 S2 0.1997 0.1997 S3 0.1996 0.1997

Sinais de mercado Data Network Volume líquido atual de ordens em aberto -0.09M $1.19 M $1.28 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.01 M Vendas ativas de 7 dias $0.01 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Data Network Entrada líquida Preço de DATAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.04 M 0.20 2026-08-12 $0.04 M 0.20 2026-08-11 $0.12 M 0.20 2026-08-10 $0.12 M 0.21 2026-08-09 $0.06 M 0.21 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Data Network (DATA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Data Network. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h DATA / USDT $0.2 $0.2 $0.2 -0.04% 380.57K (USDT) Negociar DATA / USDC $0.2 $0.2 $0.2 +0.10% 269.22K (USDT) Negociar DATA / ETH $0.0001064 $0.0001064 $0.0001064 +0.56% 52.54K (USDT) Negociar DATA / BTC $0.000003153 $0.000003153 $0.000003153 +0.06% 90.36K (USDT) Negociar