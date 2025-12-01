Preço de DarkStar hoje

O preço ao vivo de DarkStar (DARKSTAR) hoje é $ 0.10931, com uma variação de 0.07% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DARKSTAR para USD é de $ 0.10931 por DARKSTAR.

DarkStar ocupa atualmente a posição #598 em capitalização de mercado, totalizando $ 32.06M, com um fornecimento em circulação de 293.33M DARKSTAR. Nas últimas 24 horas, DARKSTAR foi negociado entre $ 0.10657 (mínimo) e $ 0.10962 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.161582695041003, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.055093699723331745.

No desempenho de curto prazo, DARKSTAR movimentou-se +0.07% na última hora e +5.22% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.83K.

Informações de mercado de DarkStar (DARKSTAR)

Classificação No.598 Capitalização de mercado $ 32.06M$ 32.06M $ 32.06M Volume (24h) $ 55.83K$ 55.83K $ 55.83K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 109.31M$ 109.31M $ 109.31M Fornecimento Circulante 293.33M 293.33M 293.33M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 29.33% Blockchain pública BSC

