Preço de DANGNN DAYA COIN hoje

O preço ao vivo de DANGNN DAYA COIN (DANGNN) hoje é $ 0.00003665, com uma variação de 0.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DANGNN para USD é de $ 0.00003665 por DANGNN.

DANGNN DAYA COIN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 DANGNN. Nas últimas 24 horas, DANGNN foi negociado entre $ 0.00003664 (mínimo) e $ 0.00003669 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, DANGNN movimentou-se -0.06% na última hora e -0.92% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 52.03K.

Informações de mercado de DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 52.03K$ 52.03K $ 52.03K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 366.50K$ 366.50K $ 366.50K Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública DGC

A capitalização de mercado atual de DANGNN DAYA COIN é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 52.03K. A oferta em circulação de DANGNN é 0.00, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 366.50K.