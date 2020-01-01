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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre The Final Form Bull, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre The Final Form Bull, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de The Final Form Bull (CZ) hoje

Análise técnica de The Final Form Bull (CZ) hoje

A página de Análise de The Final Form Bull fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CZ, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de The Final Form Bull abaixo.

Variação de preço de The Final Form Bull (CZ)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.004927--+8.45%-62.56%-34.31%
Saiba mais sobre o preço de The Final Form Bull

Indicadores técnicos de The Final Form Bull

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do The Final Form Bull em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 17
Neutro 4
Compra 5
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 4Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.00487
0.00486
R2
0.00486
0.00484
R1
0.00484
0.00484
PP
0.00483
0.00483
S1
0.00481
0.00481
S2
0.0048
0.00481
S3
0.00477
0.0048

Sinais de mercado The Final Form Bull

Volume líquido atual de ordens em aberto
-3.44M
$0.03 M
$3.47 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.00 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.04 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de The Final Form Bull

Entrada líquidaPreço de CZUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie The Final Form Bull (CZ) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o The Final Form Bull.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CZ/USD1
$0.004919
$0.004919$0.004919
-2.16%
10.49M (USDT)
CZ/USDT
$0.004927
$0.004927$0.004927
-2.48%
11.67M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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CZ
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USD

1 CZ = 0.004927 USD