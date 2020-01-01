Análise técnica de The Final Form Bull (CZ) hoje A página de Análise de The Final Form Bull fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CZ, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de The Final Form Bull abaixo. Cadastrar

Variação de preço de The Final Form Bull (CZ) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.004927 -- +8.45% -62.56% -34.31%

Indicadores técnicos de The Final Form Bull

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do The Final Form Bull em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 17 Neutro 4 Compra 5 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 4 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.00487 0.00486 R2 0.00486 0.00484 R1 0.00484 0.00484 PP 0.00483 0.00483 S1 0.00481 0.00481 S2 0.0048 0.00481 S3 0.00477 0.0048

Sinais de mercado The Final Form Bull Volume líquido atual de ordens em aberto -3.44M $0.03 M $3.47 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.00 M Vendas ativas de 3 dias $0.00 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.04 M Vendas ativas de 7 dias $0.04 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de The Final Form Bull Entrada líquida Preço de CZUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie The Final Form Bull (CZ) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o The Final Form Bull. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h CZ / USD1 $0.004919 $0.004919 $0.004919 -2.16% 10.49M (USDT) Negociar CZ / USDT $0.004927 $0.004927 $0.004927 -2.48% 11.67M (USDT) Negociar