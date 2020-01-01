Análise técnica de Cysic (CYS) hoje A página de Análise de Cysic fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CYS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Cysic abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Cysic (CYS) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $1.6137 -- +102.72% +438.61% +250.11%

Indicadores técnicos de Cysic

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Cysic em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 7 Neutro 6 Compra 13 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 10 Indicadores técnicos : Neutro Venda 3 Neutro 6 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 1.6181 1.6156 R2 1.6156 1.614 R1 1.6139 1.613 PP 1.6114 1.6114 S1 1.6097 1.6098 S2 1.6072 1.6088 S3 1.6055 1.6072

Sinais de mercado Cysic Volume líquido atual de ordens em aberto -0.20M $1.66 M $1.85 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.12M Compras ativas de 3 dias $30.83 M Vendas ativas de 3 dias $30.95 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.11M Compras ativas de 7 dias $76.21 M Vendas ativas de 7 dias $76.10 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Cysic Entrada líquida Preço de CYSUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Cysic (CYS) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Cysic. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h CYS / USDT $1.6106 $1.6106 $1.6106 +5.19% 2.79M (USDT) Negociar