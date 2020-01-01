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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Cysic, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Cysic, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Cysic (CYS) hoje

Análise técnica de Cysic (CYS) hoje

A página de Análise de Cysic fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CYS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Cysic abaixo.

Variação de preço de Cysic (CYS)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$1.6137--+102.72%+438.61%+250.11%
Saiba mais sobre o preço de Cysic

Indicadores técnicos de Cysic

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Cysic em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 7
Neutro 6
Compra 13
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 0Compra 10
Indicadores técnicos:NeutroVenda 3Neutro 6Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
1.6181
1.6156
R2
1.6156
1.614
R1
1.6139
1.613
PP
1.6114
1.6114
S1
1.6097
1.6098
S2
1.6072
1.6088
S3
1.6055
1.6072

Sinais de mercado Cysic

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.20M
$1.66 M
$1.85 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.12M
Compras ativas de 3 dias
$30.83 M
Vendas ativas de 3 dias
$30.95 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.11M
Compras ativas de 7 dias
$76.21 M
Vendas ativas de 7 dias
$76.10 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Cysic

Entrada líquidaPreço de CYSUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CYS/USDT
$1.6106
$1.6106$1.6106
+5.19%
2.79M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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