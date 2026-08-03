Análise técnica de CyberConnect (CYBER) hoje A página de Análise de CyberConnect fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CYBER, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de CyberConnect abaixo. Cadastrar

Variação de preço de CyberConnect (CYBER) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.3028 -- -1.28% -10.71% -44.21%

Indicadores técnicos de CyberConnect

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do CyberConnect em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 9 Neutro 8 Compra 9 Médias móveis : Neutro Venda 5 Neutro 2 Compra 7 Indicadores técnicos : Neutro Venda 4 Neutro 6 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.3017 0.3016 R2 0.3016 0.3016 R1 0.3016 0.3016 PP 0.3015 0.3015 S1 0.3015 0.3015 S2 0.3014 0.3015 S3 0.3014 0.3014

Sinais de mercado CyberConnect Volume líquido atual de ordens em aberto 5.11M $29.87 M $24.76 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.00 M Vendas ativas de 3 dias $0.00 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.00 M Vendas ativas de 7 dias $0.00 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de CyberConnect Entrada líquida Preço de CYBERUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.30 2026-08-12 -$0.01 M 0.31 2026-08-11 -$0.04 M 0.30 2026-08-10 $0.01 M 0.32 2026-08-09 -$0.01 M 0.32 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie CyberConnect (CYBER) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o CyberConnect. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h CYBER / USDT $0.3021 $0.3021 $0.3021 -1.14% 189.14K (USDT) Negociar