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Análise técnica de CyberConnect (CYBER) hoje

Análise técnica de CyberConnect (CYBER) hoje

A página de Análise de CyberConnect fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CYBER, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de CyberConnect abaixo.

Variação de preço de CyberConnect (CYBER)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.3028---1.28%-10.71%-44.21%
Saiba mais sobre o preço de CyberConnect

Indicadores técnicos de CyberConnect

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do CyberConnect em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 9
Neutro 8
Compra 9
Médias móveis:NeutroVenda 5Neutro 2Compra 7
Indicadores técnicos:NeutroVenda 4Neutro 6Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.3017
0.3016
R2
0.3016
0.3016
R1
0.3016
0.3016
PP
0.3015
0.3015
S1
0.3015
0.3015
S2
0.3014
0.3015
S3
0.3014
0.3014

Sinais de mercado CyberConnect

Volume líquido atual de ordens em aberto
5.11M
$29.87 M
$24.76 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.00 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.00 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de CyberConnect

Entrada líquidaPreço de CYBERUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.30
2026-08-12-$0.01 M0.31
2026-08-11-$0.04 M0.30
2026-08-10$0.01 M0.32
2026-08-09-$0.01 M0.32

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CYBER/USDT
$0.3021
$0.3021$0.3021
-1.14%
189.14K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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CYBER
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