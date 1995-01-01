Análise técnica de Cupsey (CUPSEY) hoje A página de Análise de Cupsey fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CUPSEY, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Cupsey abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Cupsey (CUPSEY) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.009281 -- -41.75% +143.21% +364.05%

Indicadores técnicos de Cupsey

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Cupsey em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 18 Neutro 1 Compra 7 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 1 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.00935 0.00933 R2 0.00933 0.00931 R1 0.0093 0.0093 PP 0.00928 0.00928 S1 0.00925 0.00926 S2 0.00923 0.00925 S3 0.0092 0.00923

Sinais de mercado Cupsey Volume líquido atual de ordens em aberto 0.00M $0.03 M $0.03 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.05 M Vendas ativas de 7 dias $0.05 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Cupsey Entrada líquida Preço de CUPSEYUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Cupsey (CUPSEY) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Cupsey. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h CUPSEY / USD1 $0.009314 $0.009314 $0.009314 -4.52% 5.25M (USDT) Negociar CUPSEY / USDT $0.009283 $0.009283 $0.009283 -3.92% 6.43M (USDT) Negociar