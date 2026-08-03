Análise técnica de CUDIS (CUDIS) hoje A página de Análise de CUDIS fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CUDIS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de CUDIS abaixo. Cadastrar

Variação de preço de CUDIS (CUDIS) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.001132 -- -7.60% -76.71% -87.21%

Fluxo de capital de CUDIS Entrada líquida Preço de CUDISUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie CUDIS (CUDIS) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o CUDIS. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h CUDIS / USDT $0.001132 $0.001132 $0.001132 -1.99% 47.90M (USDT) Negociar