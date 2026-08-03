Análise técnica de Citrea (CTR) hoje A página de Análise de Citrea fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CTR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Citrea abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Citrea (CTR) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.008164 -- +7.74% +1.10% +2.05%

Indicadores técnicos de Citrea

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Citrea em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 6 Neutro 11 Compra 9 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 4 Compra 6 Indicadores técnicos : Neutro Venda 2 Neutro 7 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.008186 0.008186 R2 0.008186 0.008185 R1 0.008185 0.008185 PP 0.008185 0.008185 S1 0.008184 0.008184 S2 0.008184 0.008184 S3 0.008183 0.008184

Sinais de mercado Citrea Volume líquido atual de ordens em aberto -0.26M $1.70 M $1.96 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $0.22 M Vendas ativas de 3 dias $0.22 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.26 M Vendas ativas de 7 dias $0.26 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Citrea Entrada líquida Preço de CTRUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 -$0.06 M 0.01 2026-08-11 $0.04 M 0.01 2026-08-10 -$0.01 M 0.01 2026-08-09 -$0.01 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Citrea (CTR) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Citrea. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h CTR / USDT $0.008162 $0.008162 $0.008162 +0.45% 8.76M (USDT) Negociar