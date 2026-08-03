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Análise técnica de Citrea (CTR) hoje

Análise técnica de Citrea (CTR) hoje

A página de Análise de Citrea fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CTR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Citrea abaixo.

Variação de preço de Citrea (CTR)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.008164--+7.74%+1.10%+2.05%
Saiba mais sobre o preço de Citrea

Indicadores técnicos de Citrea

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Citrea em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 6
Neutro 11
Compra 9
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 4Compra 6
Indicadores técnicos:NeutroVenda 2Neutro 7Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.008186
0.008186
R2
0.008186
0.008185
R1
0.008185
0.008185
PP
0.008185
0.008185
S1
0.008184
0.008184
S2
0.008184
0.008184
S3
0.008183
0.008184

Sinais de mercado Citrea

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.26M
$1.70 M
$1.96 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.22 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.22 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.26 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.26 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Citrea

Entrada líquidaPreço de CTRUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.01
2026-08-12-$0.06 M0.01
2026-08-11$0.04 M0.01
2026-08-10-$0.01 M0.01
2026-08-09-$0.01 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CTR/USDT
$0.008162
$0.008162$0.008162
+0.45%
8.76M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

CTR
CTR
USD
USD

1 CTR = 0.008163 USD