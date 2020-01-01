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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre ONEchain, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre ONEchain, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de ONEchain (CROSS) hoje

Análise técnica de ONEchain (CROSS) hoje

A página de Análise de ONEchain fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CROSS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ONEchain abaixo.

Variação de preço de ONEchain (CROSS)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.09672---0.91%+32.78%-13.50%
Saiba mais sobre o preço de ONEchain

Indicadores técnicos de ONEchain

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do ONEchain em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 16
Neutro 4
Compra 6
Médias móveis:VendaVenda 10Neutro 0Compra 4
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 4Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.09699
0.09697
R2
0.09697
0.09695
R1
0.09693
0.09693
PP
0.09691
0.09691
S1
0.09687
0.09689
S2
0.09685
0.09687
S3
0.09681
0.09685

Sinais de mercado ONEchain

Volume líquido atual de ordens em aberto
1.19M
$5.36 M
$4.17 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.05 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.05 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.15 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.15 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de ONEchain

Entrada líquidaPreço de CROSSUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CROSS/USDT
$0.09672
$0.09672$0.09672
-0.67%
580.50K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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