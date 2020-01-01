Análise técnica de ONEchain (CROSS) hoje A página de Análise de ONEchain fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CROSS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ONEchain abaixo. Cadastrar

Variação de preço de ONEchain (CROSS) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.09672 -- -0.91% +32.78% -13.50%

Indicadores técnicos de ONEchain

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do ONEchain em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 16 Neutro 4 Compra 6 Médias móveis : Venda Venda 10 Neutro 0 Compra 4 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 4 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.09699 0.09697 R2 0.09697 0.09695 R1 0.09693 0.09693 PP 0.09691 0.09691 S1 0.09687 0.09689 S2 0.09685 0.09687 S3 0.09681 0.09685

Sinais de mercado ONEchain Volume líquido atual de ordens em aberto 1.19M $5.36 M $4.17 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.05 M Vendas ativas de 3 dias $0.05 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.15 M Vendas ativas de 7 dias $0.15 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de ONEchain Entrada líquida Preço de CROSSUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie ONEchain (CROSS) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o ONEchain. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h CROSS / USDT $0.09672 $0.09672 $0.09672 -0.67% 580.50K (USDT) Negociar