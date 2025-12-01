Preço de Credia Layer hoje

O preço ao vivo de Credia Layer (CRED) hoje é $ 0.03265, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CRED para USD é de $ 0.03265 por CRED.

Credia Layer ocupa atualmente a posição #3976 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 CRED. Nas últimas 24 horas, CRED foi negociado entre $ 0.0326 (mínimo) e $ 0.03283 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.1034983633742532, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.020007636566907613.

No desempenho de curto prazo, CRED movimentou-se 0.00% na última hora e +3.29% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 104.49.

Informações de mercado de Credia Layer (CRED)

Classificação No.3976 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 104.49$ 104.49 $ 104.49 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 32.65M$ 32.65M $ 32.65M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Credia Layer é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 104.49. A oferta em circulação de CRED é 0.00, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 32.65M.