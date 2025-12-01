ExchangeDEX+
O preço ao vivo de Credia Layer hoje é 0.03265 USD. A capitalização de mercado de CRED é de 0 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de CRED para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais!

Cotação Credia Layer (CRED)

Preço em tempo real de 1 CRED para USD

$0.03265
$0.03265
0.00%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Credia Layer (CRED)
Última atualização da página: 2025-12-01 02:03:30 (UTC+8)

Preço de Credia Layer hoje

O preço ao vivo de Credia Layer (CRED) hoje é $ 0.03265, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CRED para USD é de $ 0.03265 por CRED.

Credia Layer ocupa atualmente a posição #3976 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 CRED. Nas últimas 24 horas, CRED foi negociado entre $ 0.0326 (mínimo) e $ 0.03283 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.1034983633742532, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.020007636566907613.

No desempenho de curto prazo, CRED movimentou-se 0.00% na última hora e +3.29% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 104.49.

Informações de mercado de Credia Layer (CRED)

No.3976

$ 0.00
$ 0.00

$ 104.49
$ 104.49

$ 32.65M
$ 32.65M

0.00
0.00

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

0.00%

BSC

A capitalização de mercado atual de Credia Layer é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 104.49. A oferta em circulação de CRED é 0.00, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 32.65M.

Histórico de preço de Credia Layer USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0326
$ 0.0326
Mínimo 24h
$ 0.03283
$ 0.03283
Máximo 24h

$ 0.0326
$ 0.0326

$ 0.03283
$ 0.03283

$ 0.1034983633742532
$ 0.1034983633742532

$ 0.020007636566907613
$ 0.020007636566907613

0.00%

0.00%

+3.29%

+3.29%

Histórico de preços de Credia Layer (CRED) em USD

Acompanhe as variações de preço de Credia Layer para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 00.00%
30 dias$ +0.01265+63.25%
60 dias$ +0.01265+63.25%
90 dias$ +0.01265+63.25%
Variação de preço de Credia Layer hoje

Hoje, CRED registrou uma variação de $ 0 (0.00%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Credia Layer

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.01265 (+63.25%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Credia Layer

Expandindo a visualização para 60 dias, CRED teve uma variação de $ +0.01265 (+63.25%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Credia Layer

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.01265 (+63.25%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Credia Layer (CRED)!

Confira agora a página de histórico de preço do Credia Layer.

Análise de IA para Credia Layer

Insights orientados por IA que analisam os movimentos mais recentes de preço de Credia Layer, tendências de volume de negociação e indicadores de sentimento do mercado, oferecendo atualizações em tempo real para identificar oportunidades de negociação e apoiar decisões informadas.

Quais fatores influenciam os preços de Credia Layer?

Vários fatores-chave influenciam os preços do token CRED:

1. Sentimento de mercado e tendências gerais do mercado de criptomoedas
2. Volume de negociação e liquidez nas exchanges
3. Utilidade do token e adoção dentro do ecossistema Credia
4. Anúncios de parcerias e desenvolvimentos da plataforma
5. Notícias regulatórias que afetam projetos DeFi
6. Mecanismos de oferta, incluindo recompensas por staking e queima de tokens
7. Concorrência com plataformas semelhantes de crédito/empréstimos baseadas em blockchain
8. Padrões de análise técnica e movimentações de grandes investidores (whales)
9. Integração com outros protocolos DeFi
10. Atualizações da equipe e progresso no roadmap

Previsão de preço para Credia Layer

Previsão de preço de Credia Layer (CRED) para 2030 (em 5 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de CRED em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Credia Layer (CRED) para 2040 (em 15 anos)

Em 2040, o preço de Credia Layer pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Como comprar e investir em Credia Layer

O que é Credia Layer (CRED)

Credia Layer is an AI-powered market intelligence layer for traders, turning on-chain, social, and market data into actionable trading signals. It helps users track capital flows, analyze sentiment, and identify emerging narratives through real-time rankings, AI heatmaps, and strategy insights.

Recurso Credia Layer

Para uma compreensão mais aprofundada de Credia Layer, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Credia Layer
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Credia Layer

Quanto valerá 1 Credia Layer em 2030?
Se o Credia Layer crescer a uma taxa anual de 5%, seu valor estimado poderá chegar a aproximadamente $-- em 2026, $-- em 2030, $-- em 2035 e $-- em 2040. Esses valores ilustram um cenário de crescimento composto constante, embora o preço futuro real dependa da adoção do mercado, do desenvolvimento regulatório e das condições macroeconômicas. Você pode visualizar a tabela completa de projeções abaixo para uma análise detalhada, ano a ano, dos possíveis preços do Credia Layer e do retorno esperado sobre o investimento (ROI).
Última atualização da página: 2025-12-01 02:03:30 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Credia Layer (CRED)

Hora (UTC+8)TipoInformação
11-30 00:47:38Atualizações da Indústria
1
11-29 18:37:09Atualizações da Indústria
Investment institutions have already committed nearly $25 billion to crypto companies in 2025, far exceeding market expectations
11-29 07:12:40Atualizações da Indústria
BSC ecosystem Chinese meme coins surge briefly, "Binance Life" up 20% in nearly 1 hour
11-29 06:40:30Atualizações da Indústria
Circle mints additional 500 million USDC, Tether and Circle have added a total of 17.75 billion USD stablecoins since the "1011" market crash
11-29 03:27:31Atualizações da Indústria
Stablecoin total market cap returns to an upward trend this week, with circulating market cap rising above $305 billion
11-29 00:20:15Atualizações da Indústria
Some established AI and meme coins show outstanding performance today, with SQD surging over 78% in a single day

Pares

CRED/USDT
$0.03265
$0.03265
