Cotação Circle xStock (CRCLX)
+0.86%
+1.02%
-8.73%
-8.73%
O preço em tempo real de Circle xStock (CRCLX) é $ 134.56. Nas últimas 24 horas, CRCLX foi negociado entre a mínima de $ 132.59 e a máxima de $ 137.52, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CRCLX é $ 258.3037707311062, enquanto o mais baixo é $ 108.7001141157051.
Em termos de desempenho de curto prazo, CRCLX variou +0.86% na última hora, +1.02% nas últimas 24 horas e -8.73% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
No.1245
SOL
A capitalização de mercado atual de Circle xStock é $ 7.67M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 57.46K. A oferta em circulação de CRCLX é 57.00K, com um fornecimento total de 56998.46186302. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.67M.
Acompanhe as variações de preço de Circle xStock para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ +1.3587
|+1.02%
|30 dias
|$ +0.2
|+0.14%
|60 dias
|$ -21.69
|-13.89%
|90 dias
|$ -54.54
|-28.85%
Hoje, CRCLX registrou uma variação de $ +1.3587 (+1.02%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.2 (+0.14%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, CRCLX teve uma variação de $ -21.69 (-13.89%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -54.54 (-28.85%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Circle xStock (CRCLX)!
Confira agora a página de histórico de preço do Circle xStock.
Circle xStock (CRCLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. CRCLx tracks the price of Circle Internet Group (the underlying). CRCLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Circle Internet Group, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
Circle xStock está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Circle xStock de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.
Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de CRCLX para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Circle xStock em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.
Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Circle xStock tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.
Quanto valerá Circle xStock (CRCLX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Circle xStock (CRCLX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Circle xStock.
Confira a previsão de preço de Circle xStock agora!
Compreender a tokenomics de Circle xStock (CRCLX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token CRCLX agora!
Quer saber como comprar Circle xStock? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Circle xStock facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.
Para uma compreensão mais aprofundada de Circle xStock, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|10-12 05:22:00
|Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
|10-11 21:42:43
|Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
|10-11 14:30:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
|10-11 11:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
|10-11 09:36:12
|Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
|10-11 09:17:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.
Montante
1 CRCLX = 134.56 USD
Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --