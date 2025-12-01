Preço de Circle Internet hoje

O preço ao vivo de Circle Internet (CRCLON) hoje é $ 78.31, com uma variação de 0.07% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CRCLON para USD é de $ 78.31 por CRCLON.

Circle Internet ocupa atualmente a posição #1255 em capitalização de mercado, totalizando $ 6.00M, com um fornecimento em circulação de 76.61K CRCLON. Nas últimas 24 horas, CRCLON foi negociado entre $ 77.36 (mínimo) e $ 78.41 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 157.6281918017911, enquanto a mínima histórica foi de $ 65.00292805068526.

No desempenho de curto prazo, CRCLON movimentou-se +0.78% na última hora e +7.37% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 56.47K.

Informações de mercado de Circle Internet (CRCLON)

Classificação No.1255 Capitalização de mercado $ 6.00M$ 6.00M $ 6.00M Volume (24h) $ 56.47K$ 56.47K $ 56.47K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.00M$ 6.00M $ 6.00M Fornecimento Circulante 76.61K 76.61K 76.61K Fornecimento total 76,609.09045896 76,609.09045896 76,609.09045896 Blockchain pública ETH

