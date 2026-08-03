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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre CoW Protocol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre CoW Protocol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de CoW Protocol (COW) hoje

Análise técnica de CoW Protocol (COW) hoje

A página de Análise de CoW Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de COW, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de CoW Protocol abaixo.

Variação de preço de CoW Protocol (COW)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.1019---6.00%-25.30%-45.83%
Saiba mais sobre o preço de CoW Protocol

Indicadores técnicos de CoW Protocol

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do CoW Protocol em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 6
Neutro 8
Compra 12
Médias móveis:NeutroVenda 6Neutro 3Compra 5
Indicadores técnicos:Compra forteVenda 0Neutro 5Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.1018
0.1018
R2
0.1018
0.1017
R1
0.1017
0.1017
PP
0.1017
0.1017
S1
0.1016
0.1016
S2
0.1016
0.1016
S3
0.1015
0.1016

Sinais de mercado CoW Protocol

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.46M
$4.34 M
$4.80 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.09 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.08 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de CoW Protocol

Entrada líquidaPreço de COWUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.10
2026-08-12$0.04 M0.10
2026-08-11$0.01 M0.10
2026-08-10$0.04 M0.10
2026-08-09$0.01 M0.11

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
COW/USDT
$0.1019
$0.1019$0.1019
-2.30%
504.85K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

COW
COW
USD
USD

1 COW = 0.1019 USD