Análise técnica de CoW Protocol (COW) hoje A página de Análise de CoW Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de COW, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de CoW Protocol abaixo. Cadastrar

Variação de preço de CoW Protocol (COW) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1019 -- -6.00% -25.30% -45.83%

Indicadores técnicos de CoW Protocol

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do CoW Protocol em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 6 Neutro 8 Compra 12 Médias móveis : Neutro Venda 6 Neutro 3 Compra 5 Indicadores técnicos : Compra forte Venda 0 Neutro 5 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.1018 0.1018 R2 0.1018 0.1017 R1 0.1017 0.1017 PP 0.1017 0.1017 S1 0.1016 0.1016 S2 0.1016 0.1016 S3 0.1015 0.1016

Sinais de mercado CoW Protocol Volume líquido atual de ordens em aberto -0.46M $4.34 M $4.80 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.02 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.09 M Vendas ativas de 7 dias $0.08 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de CoW Protocol Entrada líquida Preço de COWUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.10 2026-08-12 $0.04 M 0.10 2026-08-11 $0.01 M 0.10 2026-08-10 $0.04 M 0.10 2026-08-09 $0.01 M 0.11 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie CoW Protocol (COW) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o CoW Protocol. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h COW / USDT $0.1019 $0.1019 $0.1019 -2.30% 504.85K (USDT) Negociar