Análise técnica de CORN (CORN) hoje A página de Análise de CORN fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de CORN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de CORN abaixo. Cadastrar

Variação de preço de CORN (CORN) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.02537 -- -0.44% +7.22% -19.90%

Fluxo de capital de CORN Entrada líquida Preço de CORNUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.03 2026-08-12 -$0.01 M 0.03 2026-08-11 $0.00 M 0.03 2026-08-10 $0.00 M 0.03 2026-08-09 $0.00 M 0.03 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie CORN (CORN) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o CORN. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h CORN / USDT $0.02537 $0.02537 $0.02537 -0.03% 5.88M (USDT) Negociar